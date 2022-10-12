У Мережі показали оновлену Hyundai Sonata

Компанія Hyundai планує навесні 2023 року почати продавати оновлену Hyundai Sonata. Дизайнери Hitekro показали на рендерному зображенні, як може виглядати ця новинка.

У Мережі показали оновлену Hyundai Sonata

Наразі покупцям пропонують Hyundai Sonata восьмого покоління. Ось тільки ця модель продається не дуже добре. У Південній Кореї навіть зменшили виробництво Sonata.

Щоб підвищити інтерес до Sonata, зараз розробляють оновлену модель. Її раніше вже бачили фотошпигуни. Тепер незалежні дизайнери показали на рендерному зображенні, як виглядатиме ця новинка. Точніше, вони показали лише задню частину нової Sonata.

Судячи з шпигунських фотографій та рендеру, нова Hyundai Sonata отримає сильні зміни в дизайні. Зокрема, у неї будуть нові бампери, нова решітка радіатора, нові фари і задні ліхтарі, і видозмінені колісні диски. Зрозуміло, що серйозні зміни відбудуться і у салоні. Цей автомобіль оснащуватиметься сучасними технологіями та системами безпеки.

У Мережі показали оновлену Hyundai Sonata

Чи відбудуться зміни у лінійці двигунів – ще не відомо. Зараз Соната у базовій комплектації оснащується 2,0 л двигуном. Є також версія із 1,6 л турбомотором.

Hyundai почне продавати оновлену Hyundai Sonata навесні 2023 року. Скільки вона коштуватиме – ще не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше дизайнери показали оновлену Hyundai Elantra.


Максимов Віталій, Тудей





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