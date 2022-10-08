Honda розробляє новий компактний кросовер

Компанія Honda розробляє новий компактний гібридний кросовер, який має конкурувати з Toyota Yaris Cross. Про це повідомило японське видання BestCarWeb із посиланням на інсайдерську інформацію.

Honda розробляє новий компактний кросовер

Toyota Yaris Cross випускають з 2020 року. Цей компактний кросовер одразу став дуже популярним у багатьох країнах. Не дивно, що інші автовиробники хочуть, щоб у їхній модельній лінійці була схожа модель.

Honda планує у 2023 році випустити на ринок новий гібридний паркетник, який стане конкурентом Yaris Cross та Nissan Juke. Як називатиметься ця новинка – ще не відомо. Це буде найменший і, як наслідок, найдоступніший кросовер у модельній лінійці Хонди. За чутками, його збудують на базі Honda Jazz.

Honda розробляє новий компактний кросовер

Потрібно відзначити, що в Європі зараз компанія Honda не має кросовера сегмента B. І це при тому, що цей сегмент користується на європейському ринку великим попитом. Правда, в Європі продається Honda Jazz Crosstar, але це все ж таки не кросовер, а мінівен у стилі кросовера.

Коли ця новинка з'явиться у продажу? Очікується, що її продажі розпочнуться навесні 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми назвали автомобілі компанії Honda, які точно проїдуть понад 500 000 км.


Максимов Віталій, Тудей





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