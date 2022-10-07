Honda показала новий електричний кросовер Prologue

Компанія Honda офіційно представила свій новий електричний кросовер Honda Prologue. У продажу він з'явиться у 2023 році або у 2024 році.

Honda показала новий електричний кросовер Prologue

Prologue розроблено в американському офісі компанії Honda. Його створено на базі платформи Ultium концерну General Motors. Його довжина складає 4877 мм, ширина – 1989 мм, висота – 1643 мм, а колісна база – 3094 мм. Тобто, це досить великий автомобіль. У модельному ряду Honda кросовер Prologue займе місце над моделлю CR-V – поряд із Passport.

Нагадаємо, у Honda CR-V колісна база складає 2701 мм, а у Passport – 2820 мм.

Судячи з офіційних фотографій, Honda Prologue оснащується великими 21-дюймовими колісними дисками. Це не дивно, оскільки електричні Cadillac Lyriq та Chevrolet Blazer EV теж мають такі колісні диски.

Honda показала новий електричний кросовер Prologue

Ззаду ми помітили назву HONDA замість традиційного хондовського логотипу. Позаду є також позначення "Elite". Воно, певне, вказує на комплектацію. А позначення AWD вказує, що перед нами версія з двома електромоторами.

У стандартній комплектації є 11-дюймова цифрова панель приладів і 11,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Honda показала новий електричний кросовер Prologue

Нагадаємо, раніше компанія Honda представила Honda CR-V шостого покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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