Honda показала новий електричний кросовер Prologue

Компанія Honda офіційно представила свій новий електричний кросовер Honda Prologue. У продажу він з'явиться у 2023 році або у 2024 році.

Prologue розроблено в американському офісі компанії Honda. Його створено на базі платформи Ultium концерну General Motors. Його довжина складає 4877 мм, ширина – 1989 мм, висота – 1643 мм, а колісна база – 3094 мм. Тобто, це досить великий автомобіль. У модельному ряду Honda кросовер Prologue займе місце над моделлю CR-V – поряд із Passport.

Нагадаємо, у Honda CR-V колісна база складає 2701 мм, а у Passport – 2820 мм.

Судячи з офіційних фотографій, Honda Prologue оснащується великими 21-дюймовими колісними дисками. Це не дивно, оскільки електричні Cadillac Lyriq та Chevrolet Blazer EV теж мають такі колісні диски.

Ззаду ми помітили назву HONDA замість традиційного хондовського логотипу. Позаду є також позначення "Elite". Воно, певне, вказує на комплектацію. А позначення AWD вказує, що перед нами версія з двома електромоторами.

У стандартній комплектації є 11-дюймова цифрова панель приладів і 11,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Нагадаємо, раніше компанія Honda представила Honda CR-V шостого покоління.