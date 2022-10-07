У Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларів

У Китаї розпочався продаж нового електричного субкомпактного кросовера Dongfeng EV EX1 PRO. У базовій комплектації він коштує лише 7800 доларів.

Довжина Dongfeng EV EX1 PRO складає 3732 мм, ширина – 1579, висота – 1515 мм, а колісна база – 2423 мм. Розміри цієї новинки зовсім невеликі, зате салон у неї досить просторий.

Слід зазначити, що вже у базовій комплектації цього кросовера є подушки безпеки. Не всі аналогічні моделі мають подушки безпеки.

Dongfeng EV EX1 Pro створено на базі Renault City K-ZE. Нагадаємо, що Renault City K-ZE – це версія Renault Kwid з електричною силовою установкою, яку випускають з 2019 року на спільному підприємстві Dongfeng, Renault та Nissan.

Цей кросовер оснащується електромотором на 33 кВт/год та літій-іонною батареєю на 27,17 кВт/год. Є можливість швидкого заряджання батареї. Запас ходу – 331 км, але це за китайським циклом CLTC.

У стандартній комплектації EV EX1 Pro коштує від 7 800 доларів. Топова версія коштує 8 800 доларів. Такий електричний кросовер міг би мати гарну популярність в Україні. От тільки навряд чи він з'явиться на українському ринку.

Нагадаємо, раніше індійська компанія Tata представила електромобіль за 10 500 євро.