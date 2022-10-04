Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

Компанія Toyota почала продавати в Японії оновлену Toyota Corolla. Цей популярний автомобіль отримав великий сенсорний дисплей та модернізовану гібридну силову установку.

Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

Зверніть увагу, що оновлена Toyota Corolla спереду не має традиційного логотипу Toyota. Замість нього з'явилася велика літера С – фірмова емблема сімейства Corolla. Раніше така емблема попереду була тільки у Toyota Corolla JDM.

На задніх дверях нової Corolla зберігся фірмовий логотип Toyota. До речі, спереду та ззаду є сині акценти, що означає гібридну силову установку.

Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

За даними компанії Toyota, оновлена Corolla отримала модернізовані 1,5- та 2,0 л бензинові двигуни. Вони тепер менше витрачають палива (скільки конкретно - ще не повідомляється). Крім того, версія із гібридною силовою установкою отримала новий електромотор.

Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

Замість 8-дюймового сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи тепер є 10,25-дюймовий дисплей із підтримкою Apple CarPlay. За додаткову оплату можна підключитися до Wi-Fi. У комплект систем безпеки додали Proactive Driving Assist, який не дозволяє автомобілю надто близько наближатися до пішоходів та припаркованих транспортних засобів.

У Японії оновлений седан Toyota Corolla коштує від 13 700 доларів, універсал – від 14 200 доларів, а хетчбек – від 15 100 доларів.

Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

Нагадаємо, раніше дизайнери показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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