Toyota почала продавати оновлену Toyota Corolla

Компанія Toyota почала продавати в Японії оновлену Toyota Corolla. Цей популярний автомобіль отримав великий сенсорний дисплей та модернізовану гібридну силову установку.

Зверніть увагу, що оновлена Toyota Corolla спереду не має традиційного логотипу Toyota. Замість нього з'явилася велика літера С – фірмова емблема сімейства Corolla. Раніше така емблема попереду була тільки у Toyota Corolla JDM.

На задніх дверях нової Corolla зберігся фірмовий логотип Toyota. До речі, спереду та ззаду є сині акценти, що означає гібридну силову установку.

За даними компанії Toyota, оновлена Corolla отримала модернізовані 1,5- та 2,0 л бензинові двигуни. Вони тепер менше витрачають палива (скільки конкретно - ще не повідомляється). Крім того, версія із гібридною силовою установкою отримала новий електромотор.

Замість 8-дюймового сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи тепер є 10,25-дюймовий дисплей із підтримкою Apple CarPlay. За додаткову оплату можна підключитися до Wi-Fi. У комплект систем безпеки додали Proactive Driving Assist, який не дозволяє автомобілю надто близько наближатися до пішоходів та припаркованих транспортних засобів.

У Японії оновлений седан Toyota Corolla коштує від 13 700 доларів, універсал – від 14 200 доларів, а хетчбек – від 15 100 доларів.

Нагадаємо, раніше дизайнери показали Toyota Camry нового покоління.