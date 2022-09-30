В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо

В Україні з 30 вересня 2022 року набув чинності закон, який передбачає запровадження акцизів на автомобільне паливо. Раніше його підписав президент Володимир Зеленський.

Тепер при ввезенні автогазу трейдерам потрібно платити 52 євро за 1000 літрів, а при ввезенні решти автомобільного палива – 100 євро. Щоправда, є один виняток. Акциз під час воєнного стану не потрібно платити, якщо паливо призначене для потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, в Україні акциз на автомобільне паливо скасували у березні 2022 року. Тоді ж із 20% до 7% знизили ПДВ на паливо. Це допомогло подолати паливну кризу та знизити ціни. Спочатку було заявлено, що така пільга розрахована на весь час війни із російськими окупантами. Проте вже в серпні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачав часткове повернення акцизу.

Уряд пропонував зробити єдиний акциз на всі види автомобільного палива – 100 євро за 1000 літрів. У процесі обговорення цього законопроекту до нього внесли виправлення. В результаті тепер акциз на автогаз складе 52 євро, а на бензин і дизельне паливо - 100 євро.

Експерти прогнозують, що таке нововведення спричинить незначне зростання цін на АЗС. Так, очікується, що бензин та ДП подорожчають приблизно на 4 грн/літр, а автогаз – на 2 грн/літр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Київщині судять організатора нелегальних АЗС.