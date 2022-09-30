В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо

В Україні з 30 вересня 2022 року набув чинності закон, який передбачає запровадження акцизів на автомобільне паливо. Раніше його підписав президент Володимир Зеленський.

В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо

Тепер при ввезенні автогазу трейдерам потрібно платити 52 євро за 1000 літрів, а при ввезенні решти автомобільного палива – 100 євро. Щоправда, є один виняток. Акциз під час воєнного стану не потрібно платити, якщо паливо призначене для потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, в Україні акциз на автомобільне паливо скасували у березні 2022 року. Тоді ж із 20% до 7% знизили ПДВ на паливо. Це допомогло подолати паливну кризу та знизити ціни. Спочатку було заявлено, що така пільга розрахована на весь час війни із російськими окупантами. Проте вже в серпні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачав часткове повернення акцизу.

В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо

Уряд пропонував зробити єдиний акциз на всі види автомобільного палива – 100 євро за 1000 літрів. У процесі обговорення цього законопроекту до нього внесли виправлення. В результаті тепер акциз на автогаз складе 52 євро, а на бензин і дизельне паливо - 100 євро.

Експерти прогнозують, що таке нововведення спричинить незначне зростання цін на АЗС. Так, очікується, що бензин та ДП подорожчають приблизно на 4 грн/літр, а автогаз – на 2 грн/літр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Київщині судять організатора нелегальних АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





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