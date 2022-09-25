З Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отримати

Нідерландський фонд Zeilen van Vrijheid передасть в Україну 2000 велосипедів. Рішення про дозвіл на передачу велосипедів, які виявилися покинуті їхніми господарями й зберігалися в міському велосховищі, ухвалила міська рада Амстердаму.

Зазначається, що запит на велосипеди надійшов з України. Велосипеди будуть передані для медиків, соціальних працівників і волонтерів, які допомагають населенню на деокупованих територіях.

“Zeilen van Vrijheid радий оголосити про наше партнерство з муніципалітетом Амстердама щодо відправлення 2000 не забраних велосипедів до України. Рішення про надання нам доступу до міського сховища велосипедів і дозвіл вибрати звідти велосипеди, ухвалила міська рада", - йдеться в повідомленні.

Ще частина велосипедів у кількості 300 штук були спеціально закуплені фондом для передачі в Україну.

Перші партії велосипедів, надані з Амстердаму, будуть розповсюджені між місцевими громадами Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей України.

Пізніше до програми приєднаються більше громад та волонтерських організацій.

Нагадаємо, окрім велосипедів Нідерланди також нададуть Україні важке озброєння, панцирники й самохідні гаубиці.

Нідерланди слідом за рядом інших країн долучилися до програми підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Навчання розпочалося в серпні.

Крім того, в серпні Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 80 млн євро.

А ще в травні Нідерланди заморозили понад 640 млн євро російських активів.



