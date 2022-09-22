2022-09-22
У США провели випробування безпілотника, яким керує штучний інтелект
Політ тривав близько 30 хвилин.
Військовим безпілотником керував штучний інтелект© General Atomic
Американська компанія General Atomic провела випробування безпілотника Avenger MQ-20A, яким керував штучний інтелект. Як повідомляється на
Керований штучним інтелектом апарат був частиною живого, віртуального і конструктивного рою безпілотних літальних апаратів, що взаємодіють. Під час польоту використовувалася нова архітектура навчання із підкріпленням, яку перевіряли в оперативному середовищі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua