В Електронному кабінеті водія з'явилися нові послуги

В Електронному кабінеті водія тепер можна призначити належного користувача автомобіля. Також у кабінеті водія можна наразі ще й скасувати таке призначення, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

Послуга призначення належного користувача з'явилася у Електронному кабінеті водія у січні 2020 року. Однак у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ її тимчасово скасували. Тоді тимчасово скасували й інші послуги водіям.

Тепер українські автовласники знову можуть призначити належного користувача в кабінеті водія. Тобто не буде плутанини у тому, хто має сплачувати штраф за порушення правил дорожнього руху.

Але тепер можна в кабінеті водія будь-якої миті і скасувати належного користувача. Раніше такої нагоди не було.

В електронному кабінеті водія для призначення належного користувача потрібно мати свідоцтво про реєстрацію авто. Для того, щоб стати належним користувачем, в Електронному кабінеті водія має бути посвідчення водія. Обов'язково - відповідної категорії.

Раніше в Україні з'явилася можливість закріплювати номерний знак на автомобіль будь-якого родича (наприклад, сина).