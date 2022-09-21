У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10

Компанія Hyundai почала тестувати оновлений Hyundai i10. Фотошпигуни помітили цю новинку під час тестів на дорогах загального користування у Німеччині.

У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10

Оновлений Hyundai i10 тестують у сильному камуфляжі. Судячи з шпигунських фотографій, i10 отримає перероблену передню панель. Наприклад, будуть нові, вбудовані в радіаторну решітку, денні ходові вогні, які нагадують Hyundai Tucson та інші нові моделі компанії Hyundai.

Ззаду на прототипі також багато камуфляжу. Але ми не думаємо, що там відбудуться якісь серйозні зміни. Що ж до салону, то в ньому теж будуть певні зміни, але які конкретно - поки сказати важко.

У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10

Коли Hyundai почне продавати оновлений Hyundai i10 - ще не повідомлялося. Найімовірніше, це відбудеться у 2023 році.

В Україні зараз Hyundai i10 у базовій комплектації коштує від 503 700 гривень. Він оснащується 1,0 л бензиновим двигуном потужністю 67 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач коштує 523 100 гривень. Версія з 1,2 л бензиновим двигуном потужністю 84 к.с. коштує 515 300 гривень.

У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив бюджетний мінівен.


Максимов Віталій, Тудей





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