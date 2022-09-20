Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки

Компанія Skoda почала тестувати на дорогах загального користування оновлений універсал Skoda Superb Combi, який продаватиметься як модель 2023 року. Фотошпигуни помітили його на дорогах Європи.

Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки

У той час, як багато автовиробників роблять акцент на кросовери, компанія Skoda продовжить пропонувати покупцям універсали. Хоча в лінійці чеського автогіганта вже є чимало кросоверів.

Оновлений Superb Combi тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Проте зрозуміло, що в нього змінилася передня та задня частини. Так, радіаторна решітка тепер більше, ніж раніше. Змінився також передній бампер, задні ліхтарі стали вуже. Загалом, у нас склалося враження, що оновлений Skoda Superb Combi трохи більший, ніж модель поточного року випуску. Мабуть, це пов'язано з тим, що в його основі тепер лежить модернізована платформа MQB.

Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки

За чутками, цей універсал отримає цифрову панель приладів і сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

До лінійки двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати, які відповідають стандарту Євро-7. Крім того, покупцям, найімовірніше, запропонують гібридні версії.

Skoda представить оновлений Skoda Superb Combi у другій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – поки що не відомо.

Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки

Раніше дизайнери показали, якою може бути Skoda Octavia нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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