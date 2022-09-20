Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки

Компанія Skoda почала тестувати на дорогах загального користування оновлений універсал Skoda Superb Combi, який продаватиметься як модель 2023 року. Фотошпигуни помітили його на дорогах Європи.

У той час, як багато автовиробників роблять акцент на кросовери, компанія Skoda продовжить пропонувати покупцям універсали. Хоча в лінійці чеського автогіганта вже є чимало кросоверів.

Оновлений Superb Combi тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Проте зрозуміло, що в нього змінилася передня та задня частини. Так, радіаторна решітка тепер більше, ніж раніше. Змінився також передній бампер, задні ліхтарі стали вуже. Загалом, у нас склалося враження, що оновлений Skoda Superb Combi трохи більший, ніж модель поточного року випуску. Мабуть, це пов'язано з тим, що в його основі тепер лежить модернізована платформа MQB.

За чутками, цей універсал отримає цифрову панель приладів і сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

До лінійки двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати, які відповідають стандарту Євро-7. Крім того, покупцям, найімовірніше, запропонують гібридні версії.

Skoda представить оновлений Skoda Superb Combi у другій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – поки що не відомо.

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