Почалися тести нового Renault 5

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування новий електромобіль Renault 5. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цей прототип.

Почалися тести нового Renault 5

Більше року тому стало відомо, що Renault планує розробити та випустити на ринок новий Renault 5. Автомобіль під такою назвою французький автогігант випускав з 1972 по 1996 рік. Тепер цю модель хочуть відродити, але вже як електрокар.

Новий Renault 5 знаходиться на ранній стадії розробки. Його тестують у кузові Renault Clio. Тому поки що нічого не можна конкретно сказати про його дизайн. Відомо, що цей електромобіль отримає дизайн у ретро-стилі та сучасні технології. Його збудують на платформі CMF-EV, на якій, до речі, створять новий Nissan Micra.

Почалися тести нового Renault 5

За чутками, новий Renault 5 замінить Zoe E-Tech, який має запас ходу близько 380 кілометрів. Це означає, що новий французький електрокар теж матиме приблизно такий самий запас ходу, можливо навіть більше.

Також не виключено, що новий Renault 5 отримає заряджену версію від Alpine. У такого автомобіля потужність електромотора складе 204 к.с.

Почалися тести нового Renault 5

Renault випустить новий Renault 5 у 2024 році. Поки що більше немає жодної інформації про цю новинку.

Почалися тести нового Renault 5

Нагадаємо, раніше Renault офіційно представив оновлений кросовер Renault Kwid.


Максимов Віталій, Тудей





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