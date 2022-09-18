Почалися тести нового Renault 5

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування новий електромобіль Renault 5. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цей прототип.

Більше року тому стало відомо, що Renault планує розробити та випустити на ринок новий Renault 5. Автомобіль під такою назвою французький автогігант випускав з 1972 по 1996 рік. Тепер цю модель хочуть відродити, але вже як електрокар.

Новий Renault 5 знаходиться на ранній стадії розробки. Його тестують у кузові Renault Clio. Тому поки що нічого не можна конкретно сказати про його дизайн. Відомо, що цей електромобіль отримає дизайн у ретро-стилі та сучасні технології. Його збудують на платформі CMF-EV, на якій, до речі, створять новий Nissan Micra.

За чутками, новий Renault 5 замінить Zoe E-Tech, який має запас ходу близько 380 кілометрів. Це означає, що новий французький електрокар теж матиме приблизно такий самий запас ходу, можливо навіть більше.

Також не виключено, що новий Renault 5 отримає заряджену версію від Alpine. У такого автомобіля потужність електромотора складе 204 к.с.

Renault випустить новий Renault 5 у 2024 році. Поки що більше немає жодної інформації про цю новинку.

Нагадаємо, раніше Renault офіційно представив оновлений кросовер Renault Kwid.