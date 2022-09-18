Новий Ford Bronco Raptor - перші фото

У 2022 році на автосалоні в Детройті (США) автовиробники показали багато цікавих новинок. Одна з найкращих – позашляховик Ford Bronco Raptor.

Цей конкретний Bronco Raptor пофарбований в унікальний колір Eruption Green Metallic, який, на наш погляд, ідеально підходить цьому потужному позашляховику. При цьому Bronco Raptor отримав чорні акценти на кузові, у тому числі чорну решітку радіатора, розширені колісні арки та колеса.

Крім того, позашляховик отримав деякі елементи, завдяки чому його позашляхові характеристики стали ще кращими. У нього тепер є також внутрішні байпасні амортизатори FOX.

Ford не став оснащувати Bronco Raptor великим двигуном V8, як він вчинив у випадку з Jeep Wrangler Rubicon 392. Замість нього під капотом знаходиться 3,0 л двигун EcoBoost V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 418 к.с. і 596 Нм крутного моменту.

Це помітно більше, ніж потужність 2,3 л EcoBoost (300 к.с. та 440 Нм кр.м.) й 2,6 л EcoBoost V6 (330 к.с. та 562 Нм кр.м.), якими оснащується стандартний Бронко. Але у Wrangler Rubicon 392 все ж таки двигун більш потужний - на 52 к.с. і 41 Нм крутного моменту.

Продаж Ford Bronco Raptor має розпочатися вже найближчим часом. Скільки він коштуватиме – ще не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці про електричний фургон Ford E-Transit Custom.