Запас ходу у нових електромобілів BMW становитиме 1000 км

З 2025 року компанія BMW почне оснащувати свої електромобілі літій-іонними батареями нового покоління, повідомив один із топ-менеджерів баварського автогіганта Томас Альбрехт. Завдяки цьому запас ходу у баварських автомобілів із електричною силовою установкою складе 1000 км.

За словами Альбрехта, нові літій-іонні батареї, які, до речі, постачатимуть китайські компанії CATL та EV, забезпечать запас ходу на 30% більше, ніж батареї 5-го покоління, якими зараз оснащуються електромобілі BMW. Тобто запас ходу нових електромобілів BMW досягне 1000 км.

Однак навряд чи більшість серійних баварських електрокарів отримають такий великий запас ходу. Альбрехт вважає, що в такому великому запасі ходу просто немає необхідності. Але такий запас ходу матимуть флагманські моделі.

Крім того, батареї шостого покоління для електрокарів можна буде за допомогою спеціального пристрою заряджати швидше на 30%. Нові батареї також важитимуть приблизно на 10-20% менше, ніж батареї, які зараз використовує компанія BMW. Як це позначиться на ціні електромобілів – поки що не відомо. Можливо, вони коштуватимуть дешевше, ніж зараз.

Потреби в літій-іонних батареях нового покоління будуть дуже великими. Тому BMW планує побудувати шість нових заводів для їх виробництва (у США , Канаді, Мексиці, Європі та Китаї).

Нагадаємо, раніше BMW показав на тизері BMW M2 нового покоління.