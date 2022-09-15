Шпионы показали самый доступный Renault Austral

Компания Renault в октябре 2022 года официально представит свой новый компактный кроссовер Renault Austral. Фотошпионы заметили во время дорожных тестов Austral в базовой комплектации.

В модельной линейке Renault кроссовер Renault Austral заменит Renault Kadjar, продажи которого разочаровали боссов французского автогиганта.

В базовой комплектации, судя по шпионским фотографиям, у Austral не будет рейлингов на крыше. Такой кроссовер получит простую радиаторную решетку и 17-дюймовые колесные диски. В более дорогих комплектациях будут 18- и 19-дюймовые колесные диски.

Но в базовой комплектации будет 12,3-дюймовая приборная панель (как у нового Megane) и 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы OpenR Link (в более дорогих комплектациях его размер составляет 12 дюймов). В базовой комплектации мультимедийная система не поддерживает сервисы Google .

Также в базовой комплектации будет двухзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, сиденье водителя с регулировкой по высоте, а также несколько систем активной безопасности.

Renault официально представит Renault Austral во время Парижского автосалона, который начнется 18 октября 2022 года. По слухам, этот кроссовер будет стоить около 32 000 евро.

Между тем, ранее компания Renault представила свой самый бюджетный кроссовер.