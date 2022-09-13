Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль

Компанія Peugeot офіційно представила свій новий електромобіль Peugeot E-308. У нього запас ходу сягає 400 км (за циклом WLTP).

Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль

Peugeot E-308 створений на базі стандартного Peugeot 308 із двигуном внутрішнього згоряння. Зовнішньо і в салоні вони один від одного відрізняються мінімально. Наприклад, електромобіль отримав нові 18-дюймові колісні диски, які розроблені з урахуванням аеродинамічної ефективності (щоб вичавити якнайбільше запасу ходу на одній підзарядці батареї).

Також трохи змінилася передня частина цієї машини. У салоні є найновіший цифровий Peugeot i-Cockpit з невеликим кермовим колесом, тривимірним цифровим проекційним дисплеєм та центральним 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.

Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль

Головні зміни відбулися у технічній частині. E-308 оснащується електромотором потужністю 156 л. та 260 Нм крутного моменту, а також батареєю нового покоління на 51 кВт/год. Запас ходу – 400 км. Батарею з 20 до 80% за допомогою спеціального зарядного пристрою можна зарядити за 25 хвилин.

Peugeot почне продавати Peugeot 308 у середині 2023 року. Покупцям його запропонують у двох варіантах кузова – хетчбек та універсал.

Потрібно відзначити, що Peugeot E-308 SW – це практично перший електричний універсал від європейського автовиробника (якщо, звичайно, не враховувати Porsche Taycan Sport/Cross Turismo).

Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль

Раніше стало відомо, де в Україні більше люблять їздити електромобілями.


Максимов Віталій, Тудей





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