Volkswagen зніме з конвеєра седан VW Arteon

Компанія Volkswagen планує у 2024 році закінчити серійне виробництво седана VW Arteon. Натомість німецький автогігант запропонує покупцям електричний седан VW ID. Aero.

Volkswagen зніме з конвеєра седан VW Arteon

Концепт VW ID. Aero представили влітку 2022 року. Це середньорозмірний седан, створений на платформі MEB. Його довжина складає 4975 мм. Тобто за своїми розмірами він майже такий самий, як Tesla Model 3.

VW ID. Aero оснащується батареєю на 77 кВт/год. При цьому запас ходу вражаючий – 620 км. Такий великий пробіг забезпечує гарна енергоефективність батареї.

Нагадаємо, що автомобіль VW Arteon компанія Volkswagen випускає з 2017 року. Останнім часом до нього, як і до багатьох інших седанів, інтерес покупців знижується. В цілому Volkswagen поступово відмовляється від седанів. Так, у США припинилися продажі Passat. Туманне майбутнє у такої раніше популярної моделі, як Jetta.

Volkswagen зніме з конвеєра седан VW Arteon

Крім того, не зовсім зрозуміло, яке майбутнє чекає на VW Golf. У ЗМІ обговорюються чутки, що цю модель можуть зняти з конвеєра, оскільки Volkswagen поступово переходить на випуск тільки електромобілів. Зрозуміло, що процес переходу на електрокари займе роки... Проте відомо, що в 2025 році з'являться оновлені спортивні варіанти Golf GTI і R.

Нагадаємо, раніше Volkswagen офіційно показав свій новий концепт VW ID. Xtreme.


Максимов Віталій, Тудей





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