Попит на електромобілі побив рекорди в Україні

У другому кварталі поточного року попит на електромобілі в українському сегменті інтернету збільшився на 75,8% у порівнянні до першого кварталу. Як зазначили у консалтинговому цифровому агентстві «Ольшанський та Партнери», це найбільша за історію пошуку швидкість зростання інтересу до цієї теми.

За даними агентства, у період з квітня по червень 2022 року мешканці України шукали електромобілі в інтернеті 1,97 млн разів. Для порівняння: з січня по березень 2022 наші співвітчизники цікавилися електромобілями лише 1,12 млн разів.

«Попит на електрокари в інтернеті досяг пікового значення у травні 2022 року. Тоді він становив 953 тис. пошукових запитів на місяць. Звісно, це пов’язано з обставинами непереборної сили — з періодом, коли нестача пального відчувалась особливо гостро», - йдеться у повідомленні.

Всього у 2020 році українці цікавились електрокарами в інтернеті 5,85 млн разів, у 2021-му — 7,32 млн разів (+25,3%). І вже за перше півріччя 2022 року (з січня по червень включно) вони шукали електромобілі понад 3,1 млн разів, інформує ZN.ua .

Онлайн-попит з наміром купити зріс на 145%

Попит на електромобілі із вираженим наміром купівлі (запити “купити електрокар” або “електрокар ціна в Україні”) в другому кварталі зріс ще більше, ніж загальний. Він збільшився на 145% у порівнянні з першим кварталом і становив рекордні 384 тис. запитів. Для порівняння, у першому кварталі шукали електрокари із наміром купівлі 157 тисяч разів.

Загалом у 2020 році попит на електрокари в Україні з наміром купівлі становив 835 тис. запитів за рік, у 2021 році — 986 тис. запитів (+18,1%). У 2022 році за перше півріччя він досягнув 541 тис. запитів.

Зміни в рейтингу популярності брендів

До війни лідером серед пошукових запитів була Tesla, а на другому місці традиційно був інший популярний бренд — BMW. Починаючи з червня 2022 року в рейтингу популярності брендів електрокарів відбулись суттєві зміни.

«Порівнюючи з червнем 2021 року певні бренди, що увійшли до ТОП-15, продемонстрували виняткову швидкість зростання популярності. Наприклад, кількість пошукових запитів, пов’язаних з електромобілями Nissan, зросла на 65,75%, Hyundai — на 310,91%, Renault — на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA — на 126,22%», - йдеться у повідомленні.