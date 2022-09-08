Воєнний стан в Україні: у кого можуть вилучити техніку та транспорт на потреби армії
Відповідні норми та правила прописані у законі.
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через військове вторгнення Росії. Під час дії режиму воєнного стану, військові мають право вилучати автотранспорт та деяку техніку у підприємств усіх форм власності, органів влади та самоврядування, а також у цивільних осіб.
Відповідний
Як регулюється порядок мобілізації транспортних засобів
Відповідно до оновлень, щокварталу Міністерство внутрішніх справ має подавати до територіального центру комплектування (ТЦК) відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Порядок відчуження (мобілізації) транспортних засобів регулює
У кого не заберуть авто під час мобілізації
До таких установ та осіб належать:
- дипломатичні та консульські установи інших держав;
- представництва міжнародних та іноземних організацій;
- іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;
- банки державного сектору;
- підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
- підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.
Для того, щоб підтвердити нотаріально своє право на збереження майна, останні дві категорії підприємств повинні мати підписаний договір із Міноборони.