Воєнний стан в Україні: у кого можуть вилучити техніку та транспорт на потреби армії

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через військове вторгнення Росії. Під час дії режиму воєнного стану, військові мають право вилучати автотранспорт та деяку техніку у підприємств усіх форм власності, органів влади та самоврядування, а також у цивільних осіб.

Відповідний закон "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо військово-транспортного обов’язку" у серпні підписав президент України Володимир Зеленський.

Як регулюється порядок мобілізації транспортних засобів

Відповідно до оновлень, щокварталу Міністерство внутрішніх справ має подавати до територіального центру комплектування (ТЦК) відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Порядок відчуження (мобілізації) транспортних засобів регулює Положення про військово-транспортний обов’язок , затверджене Постановою Кабміну від 28 грудня 2000 года №?1921.

У кого не заберуть авто під час мобілізації

До таких установ та осіб належать:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Для того, щоб підтвердити нотаріально своє право на збереження майна, останні дві категорії підприємств повинні мати підписаний договір із Міноборони.