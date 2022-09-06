Дизайнери показали Dacia Spring нового покоління

Dacia у 2024 році, як очікується, почне продавати електромобіль Dacia Spring нового, другого, покоління. Дизайнери французького видання L'argus показали на рендерних зображеннях, як приблизно виглядатиме ця новинка.

Dacia Spring першого покоління з'явилася у продажу у 2021 році. Її ціна складає близько 20 000 євро. Зараз це один із найпопулярніших і доступних електромобілів у Європі.

Очікується, що вже у 2024 році випустять новий Spring. За даними видання L'argus, насправді, це не буде по-справжньому нове покоління. Це буде серйозно оновлена модель. Spring отримає дизайн у стилі дизайну всіх нових моделей румунського автовиробника.

Але найбільші зміни відбудуться не в дизайні кузова, а в салоні. Зокрема, Spring нового покоління отримає сучасну панель приладів. Це буде приблизно така ж панель приладів, як у нового Dongfeng EX1 Nano Box. Ці дві моделі є далекими "родичами" (раніше Renault співпрацював із китайською компанією Dongfeng).

Нагадаємо, у 2023 році покупцям запропонують нову версію Dacia Spring з електромотором потужністю 60 к.с. При цьому збережеться версія з електромотором потужністю 44 к.с.

Раніше в Інтернеті показали оновлений седан Dacia Logan, який продаватиметься як модель 2023 року випуску.