Дизайнери показали Dacia Spring нового покоління

Dacia у 2024 році, як очікується, почне продавати електромобіль Dacia Spring нового, другого, покоління. Дизайнери французького видання L'argus показали на рендерних зображеннях, як приблизно виглядатиме ця новинка.

Дизайнери показали Dacia Spring нового покоління

Dacia Spring першого покоління з'явилася у продажу у 2021 році. Її ціна складає близько 20 000 євро. Зараз це один із найпопулярніших і доступних електромобілів у Європі.

Очікується, що вже у 2024 році випустять новий Spring. За даними видання L'argus, насправді, це не буде по-справжньому нове покоління. Це буде серйозно оновлена модель. Spring отримає дизайн у стилі дизайну всіх нових моделей румунського автовиробника.

Але найбільші зміни відбудуться не в дизайні кузова, а в салоні. Зокрема, Spring нового покоління отримає сучасну панель приладів. Це буде приблизно така ж панель приладів, як у нового Dongfeng EX1 Nano Box. Ці дві моделі є далекими "родичами" (раніше Renault співпрацював із китайською компанією Dongfeng).

Дизайнери показали Dacia Spring нового покоління

Нагадаємо, у 2023 році покупцям запропонують нову версію Dacia Spring з електромотором потужністю 60 к.с. При цьому збережеться версія з електромотором потужністю 44 к.с.

Раніше в Інтернеті показали оновлений седан Dacia Logan, який продаватиметься як модель 2023 року випуску.


Максимов Віталій, Тудей





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