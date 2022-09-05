Great Wall показала пікап, який може з'явитися в Україні

Китайська компанія Great Wall на автосалоні в Ченду офіційно представила свій новий пікап Shanhai Cannon. Можливо, через деякий час його можна буде купити і в Україні, оскільки Great Wall є на українському ринку.

Great Wall показала пікап, який може з'явитися в Україні

Shanhai Cannon – це великий пікап рівня позашляховика. Його довжина складає 5440 мм, ширина – 1991 мм, висота – 1924 мм, а колісна база – 3350 мм.

Зовні цей пікап натхнен позашляховиком Tank 500. Особливо це помітно по передній частині. У них дуже схожі велика решітка радіатора з хромованою обробкою і фари.

Great Wall показала пікап, який може з'явитися в Україні

Great Wall стверджує, що Shanhai Cannon – це найрозкішніший пікап. Салон у нього справді виглядає дорого та красиво. Головні особливості салону – великий сенсорний дисплей, цифрова панель приладів, безліч акцентів під дерево, шкіряна оббивка. Сидіння другого ряду мають електричне регулювання.

Great Wall показала пікап, який може з'явитися в Україні

У лінійку двигунів входять три силові установки. Це 2,0 л бензиновий гібридний мотор з турбонаддувом, чотирициліндровий 2,4 л турбодизель та 3,0 л бензиновий двигун V6 з турбонаддувом. Потужність 3,0 л мотора, який, до речі, працює разом із 9-ступінчастим "автоматом", становить 348 к.с. та 500 Нм кр. м. Потужність решти двох моторів поки що не відома.

Коли почнуться продажі пікапа Shanhai Cannon - ще не відомо. Також поки що не оголошено на нього ціни.

Great Wall показала пікап, який може з'явитися в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оновлять систему страхування автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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