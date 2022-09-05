Стало відомо про хитрий спосіб обману водіїв на АЗС

Навіть в умовах воєнного стану на українських заправках зустрічаються працівники, які шахраюють із паливом. Вони вдаються до будь-яких способів, щоб "заробити". Серед злочинних хитрощів деяких співробітників АЗС є так званий "шланг з дірочкою"...

Суть цього злочинного способу насправді дуже проста. Зловмисник проколює в заправному шланзі маленьку дірочку. Іноді вони встановлюють клапан у верхній частині. Через це до палива підсмоктується повітря, коли автомобіль стає на заправку.

А далі стовп повітря у шлангу не пропускає у бак певну кількість палива. Воно зливається у цистерну. У такий спосіб у бак автомобіля не доливають іноді кілька сотень грамів палива. Шахраї таким чином за один день можуть назбирати собі досить велику кількість палива.

Деякі не чисті на руку співробітники АЗС наприкінці заправки заламують заправний шланг. В результаті в шлангу залишається бензин. Небагато, але все-таки залишається. Деякі такі "фокусники" за зміну можуть також назбирати собі велику кількість палива.

Недобросовісні працівники на АЗС трапляються й досі. Але головна проблема вітчизняних заправок зараз – низькоякісний бензин та завищення цін. Справа в тому, що з березня 2022 року в Україні не перевіряють якість палива, що продається на АЗС.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, що буде восени з цінами на бензин, дизельне паливо та автогаз.