"Ми з вами": японські залізничники підтримали Україну, фото

Японські залізничники підтримують українських колег з "Укрзаліниці", які евакуюють людей з гарячих точок, ризикуючи власним життям.

Японська транспортна компанія Kotohira Railway, як повідомляє Укрінформ, у місті Такамацу, що в префектурі Каґава, запустила потяг у кольорах українського прапора, інформує Апостроф .

"Жовто-блакитний" потяг з написом "Ми з вами" курсує на знак поваги та солідарності до українських залізничників.

Покататись у такому вагоні можна буде до середини листопада.

Компанія Takamatsu-Kotohira Electric Railroad Co також розмістила скриньки для пожертвувань на підтримку України на чотирьох станціях уздовж лінії.

Нагадаємо, влада казахського міста Караганда виставила на вулицях міста прапори на підтримку України.