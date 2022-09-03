"Ми з вами": японські залізничники підтримали Україну, фото

Японські залізничники підтримують українських колег з "Укрзаліниці", які евакуюють людей з гарячих точок, ризикуючи власним життям.

Японська транспортна компанія Kotohira Railway, як повідомляє Укрінформ, у місті Такамацу, що в префектурі Каґава, запустила потяг у кольорах українського прапора, інформує Апостроф.

"Жовто-блакитний" потяг з написом "Ми з вами" курсує на знак поваги та солідарності до українських залізничників.

Покататись у такому вагоні можна буде до середини листопада.

Компанія Takamatsu-Kotohira Electric Railroad Co також розмістила скриньки для пожертвувань на підтримку України на чотирьох станціях уздовж лінії.

Нагадаємо, влада казахського міста Караганда виставила на вулицях міста прапори на підтримку України.


Олексій Руденко, Апостроф





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