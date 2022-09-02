Експерт зробив прогноз щодо цін на бензин в Україні на осінь

В Україні у вересні 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива, швидше за все, не буде. Такий прогноз зробив Максим Білявський, котрий є провідним експертом Центру Разумкова.

Експерт зробив прогноз щодо цін на бензин в Україні на осінь

При цьому, за його словами, у вересні можливе продовження зниження вартості автогазу, як останні кілька місяців. Він вважає, що паливо для автомобілів із ГБО на українських АЗС у вересні може подешевшати на 7%.

Білявський прогнозує також, що у жовтні 2022 року в Україні бензин А-95 може подорожчати до 53 гривень за літр, а дизельне паливо – до 58 гривень за літр. Причина – падіння курсу гривні.

Нагадаємо, в Україні восени 2022 року планують знову запровадити акциз на автомобільне паливо. Так, акциз на автогаз становитиме 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизельне паливо – 100 євро за 1000 літрів. Народні депутати Верховної Ради вже затвердили у першому читанні відповідний законопроект.

Експерт зробив прогноз щодо цін на бензин в Україні на осінь

Кабмін запевняє, що запровадження акцизу на пальне не призведе до підвищення цін. Білявський вважає, що акциз не матиме визначального впливу на зростання ціни на паливо. Але деякі інші експерти кажуть, що мережі АЗС після введення акцизу на паливо все ж таки збільшать ціни. Як буде насправді – покаже найближчий час.

Раніше ми розповіли, що змінилося для українських водіїв з 1 вересня 2022 року.


Максимов Віталій, Тудей





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