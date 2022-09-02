Можуть спалахнути: Ford відкликав майже 200 тисяч позашляховиків

У США компанія Ford, через Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, відкликала майже 200 000 позашляховиків Ford Expedition і Lincoln Navigator третього покоління. Виявилося, ці автомобілі можуть спалахнути.

Зокрема, під це відкликання потрапили 198 482 позашляховики Ford Expedition та Lincoln, які були випущені з січня 2014 року по червень 2017 року. З них понад 163 000 – це Expedition, а 35 000 – Expedition.

У повідомленні NHTSA йдеться про те, що у цих позашляховиків є ризик займання в салоні під час руху. Компанія Ford на даний момент ще не встановила причини можливого займання. За попередньою інформацією, проблема полягає в електромоторі переднього вентилятора, розташованому з боку переднього пасажира за "бардачком".

Деякі власники вищезгаданих позашляховиків відзначають, що під час руху вентилятор може не працювати, а в салоні відчувається запах гарі.

Компанія Ford каже, що її дилери ретельно перевірять усі позашляховики Ford Expedition та Lincoln Navigator третього покоління. При виявленні дефекту його швидко усунуть. Усі роботи, як завжди у таких випадках, проведуть безкоштовно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може з'явитися у продажу позашляховик Ford Bronco.