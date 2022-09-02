Американці перетворили позашляховик Hummer на будинок на колесах: фото та відео

Фахівці зі штату Колорадо, США щойно випустили новий позашляховик Patton, який базується на оригінальному Hummer H1. Він не тільки може їхати майже куди завгодно, а ще й слугувати будинком на колесах.

Про це розповіли Robb Report.

Культовий Hummer H1 став найбільш досконалою комерційною версією AM General M998 Humvee, всюдихідного позашляховика, який американські військові використовують у всьому світі з середини 1980-х років.

Водночас Patton - це не лише копія H1, а оснащений гігантським алюмінієвим корпусом будинок на колесах, усередині якого є багато простору для приготування їжі, вітальня зі зручними сидіннями та душовою кабіною житлового розміру, обладнаною "запатентованим" туалетом компанії Wolf Rigg. До того ж над сидіннями автомобіля є окрема зона, де достатньо місця для ліжка королівського розміру, а у вітальні можуть спати одна-дві людини.

Кемпер — не єдине, що відрізняє Patton від стандартного H1. У ньому замінено стандартний V-8 автомобіля на 3,9-літровий рядний шестициліндровий двигун Cummins. Patton буде витрачати майже 2 літри палива на кілометр у місті та 1,3 л/км на шосе, інформує Апостроф .

За попередньою інформацією, такий будинок на колесах коштує близько 350 000 доларів. Компанія Wolf Rigs може створити такий позашляховик навіть за вашим власним дизайном.