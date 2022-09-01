Skoda розробляє електромобіль вартістю 20 000 євро

Компанія Skoda розробляє новий доступний електричний кросовер, який коштуватиме близько 20 000 євро. Про це розповів голова чеського автогіганта Клаус Зеллмер.

Skoda розробляє електромобіль вартістю 20 000 євро

За його словами, новий чеський електричний кросовер замінить Skoda Fabia. Тобто йдеться про компактний кросовер. За своїм дизайном він радикально відрізнятиметься від Fabia. Справа в тому, що тепер нові чеські автомобілі будуть створювати відповідно до нового корпоративного дизайну компанії Skoda.

Передбачається, що новий чеський електричний кросовер збудують на платформі MEB. На цій платформі вже створено такі моделі Volkswagen Group, як, наприклад, Volkswagen ID 3. За кілька років замість MEB з'явиться нова платформа SSP.

На жаль, поки що немає більше жодної інформації про цей кросовер. Навіть не відомо, як він називатиметься і коли він з'явиться у продажу, хоча б приблизно. Зеллмер тільки натякнув, що йдеться про міський електромобіль.

Skoda розробляє електромобіль вартістю 20 000 євро

Нагадаємо, 30 серпня офіційно презентували новий концепт Skoda Vision 7S. Очікується, що на його базі збудують новий семимісний електричний кросовер. Також цей концепт показує напрямок дизайну, в якому будуть створювати нові автомобілі Skoda.

Раніше стало відомо, що Skoda почала випускати в Індії новий бюджетний автомобіль.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Дизайнери показали Hyundai Kona нового поколінняДизайнери показали Hyundai Kona нового покоління
Bentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купеBentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купе
Зірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan SterratoЗірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan Sterrato
Суд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобільСуд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобіль
Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 роціНазвано автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році
Блок рекламы


Похожие новости
У Празі показали новий семимісний кросовер SkodaУ Празі показали новий семимісний кросовер Skoda
Дійде від Києва до Харкова, Одеси та Львова: Skoda представила флагманський електрокарДійде від Києва до Харкова, Одеси та Львова: Skoda представила флагманський електрокар
При ввезенні в Україну євроблях поменшає махінаційПри ввезенні в Україну євроблях поменшає махінацій
Suzuki розробляє бюджетний електрокар за допомогою ToyotaSuzuki розробляє бюджетний електрокар за допомогою Toyota
У Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунівУ Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунів
Митниця посилить контроль за достовірністю вартості євробляхМитниця посилить контроль за достовірністю вартості євроблях
У Європі почалися продажі нової Toyota CorollaУ Європі почалися продажі нової Toyota Corolla
У Мережі вперше показали ескізи кросовера Skoda Vision 7SУ Мережі вперше показали ескізи кросовера Skoda Vision 7S
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Українці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 роківУкраїнці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 років
Последние новости
Подгружаем последние новости