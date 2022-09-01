Skoda розробляє електромобіль вартістю 20 000 євро

Компанія Skoda розробляє новий доступний електричний кросовер, який коштуватиме близько 20 000 євро. Про це розповів голова чеського автогіганта Клаус Зеллмер.

За його словами, новий чеський електричний кросовер замінить Skoda Fabia. Тобто йдеться про компактний кросовер. За своїм дизайном він радикально відрізнятиметься від Fabia. Справа в тому, що тепер нові чеські автомобілі будуть створювати відповідно до нового корпоративного дизайну компанії Skoda.

Передбачається, що новий чеський електричний кросовер збудують на платформі MEB. На цій платформі вже створено такі моделі Volkswagen Group, як, наприклад, Volkswagen ID 3. За кілька років замість MEB з'явиться нова платформа SSP.

На жаль, поки що немає більше жодної інформації про цей кросовер. Навіть не відомо, як він називатиметься і коли він з'явиться у продажу, хоча б приблизно. Зеллмер тільки натякнув, що йдеться про міський електромобіль.

Нагадаємо, 30 серпня офіційно презентували новий концепт Skoda Vision 7S. Очікується, що на його базі збудують новий семимісний електричний кросовер. Також цей концепт показує напрямок дизайну, в якому будуть створювати нові автомобілі Skoda.

Раніше стало відомо, що Skoda почала випускати в Індії новий бюджетний автомобіль.