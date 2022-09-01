При ввезенні в Україну євроблях поменшає махінацій

При ввезенні в Україну автомобілів на іноземних номерах під розмитнення стане менше можливостей для махінацій. Кількість таких злочинів зменшиться завдяки тому, що наша країна найближчим часом приєднається до режиму спільного транзиту з Євросоюзом.

При ввезенні в Україну євроблях поменшає махінацій

Народні депутати Верховної Ради 30 серпня 2022 року ратифікували міжнародні договори щодо так званого митного безвізу. У свою чергу, президент Володимир Зеленський вже підписав два відповідні законопроекти, які затвердили народні депутати. Це була остання формальність, яка не дозволяла повноцінно запустити NCTS – систему загального транзиту.

"Митний безвіз" дасть швидше переміщення товарів між країнами Європи, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Завдяки цьому зникне злочинна схема підміни документів, коли на кордоні ЄС автомобіль проїжджав з одним комплектом документів, а в Україну завозився вже з іншим, у якому зазначалася менша митна вартість.

При ввезенні в Україну євроблях поменшає махінацій

Очікується, що Україна до режиму спільного транзиту з Євросоюзом приєднається вже незабаром – з 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні хочуть зробити розмитнення автомобілів через мобільний додаток Дія. Це має спростити розмитнення та зробити його дешевшим.

Раніше стало відомо, що в Україні водіям можуть запровадити новий штраф.


Максимов Віталій, Тудей





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