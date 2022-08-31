Без автошколи: майбутні водії зможуть самостійно вивчати теорію

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності схвалив законопроект №7354, який передбачає запровадження самопідготовки з теоретичного іспиту в автошколі. Про це свідчать дані сайту українського парламенту.

Тобто, якщо цей проект закону народні депутати затвердять, а потім його підпише президент України Володимир Зеленський, то майбутні українські водії зможуть самостійно вивчати теорію, без автошколи.

Щоправда, при цьому автори законопроекту мають до нього внести деякі виправлення під час підготовки до другого читання. Наприклад, пропонується передбачити наявність підручників для самопідготовки майбутніх водіїв. Також пропонується визначити, чи будуть обмеження під час самопідготовки за категоріями транспортних засобів.

Крім того, пропонується запровадити адміністративну відповідальність за деякі порушення під час підготовки майбутніх водіїв в автошколах. Це необхідне для зниження корупції.

Нагадаємо, законопроект №7354 зареєстрували в українському парламенті 6 травня 2022 року. Незабаром його мають у сесійній залі у другому читанні розглянути народні депутати.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть прибрати рекламу вздовж доріг. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний проект закону №7696.