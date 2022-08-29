Як дізнатися справжній пробіг автомобіля без спецобладнання

За даними проекту "Перевірені авто" сайту Auto.Ria, в Україні майже у 40% автомобілів, які продають на вторинному ринку, скручений пробіг. Але насправді таких машин може бути ще більше. Сьогодні ми розповімо, як без спеціальних приладів визначити реальний пробіг автомобіля.

Досвідчені водії знають, що при купівлі автомобіля потрібно обов'язково перевірити стан гальмівних дисків. Звісно, перед продажем машини їх могли замінити на нові, але інколи це просто економічно невигідно. Тому гальмівні диски з жадібності можуть не змінювати. Тобто дивитися їхній стан обов'язково потрібно.

Якщо фаска диска більша, а диск менше 10 мм, то автомобіль вже проїхав не менше 100 000 км. Чим фаска більша, тим сильніше знос диска.

Також досвідчені водії обов'язково перевіряють шини. Ресурс шин зазвичай складає 50 000 км або 5 сезонів. П'ятирічна машина з таким пробігом має бути на заводських шинах. У вас має викликати підозру, якщо, наприклад, на машині з пробігом 25 000 км встановлені нові шини.

Зверніть увагу на лобове скло. Сколи та тріщини на ньому вказують, що автомобіль довго був в експлуатації або що він був у важких умовах експлуатації.

Про справжній пробіг автомобіля може вказати стан салону. Наприклад, потерті підлокітники і кнопки склопідйомників, потерті валики бічної підтримки сидінь, протерте кермо, протерті накладки педалей, провислі двері водія, пошарпані ремені безпеки, кнопки зі стертим малюнком та ін.

Нагадаємо, раніше експерти назвали автомобілі, у яких в Україні частіше всього скручують пробіг.