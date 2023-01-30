Розмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціни

В Україні планують запровадити розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія". Відповідний законопроект Верховна Рада ще не ухвалила, але Міністерство цифрової трансформації вже запустило тестовий онлайн калькулятор вартості розмитнення євроблях.

Зокрема, дізнатися про вартість розмитнення автомобілів на іноземних номерах через "Дію" зараз можна на сайті rozmytnennia.diia.gov.ua.

Формула вартості розмитнення автомобілів залежить від віку, типу й об'єму двигуна, та ексклюзивності транспортного засобу, але не від його вартості. При цьому, власник автомобіля сплачуватиме акциз та податок на додану вартість.

Як зміниться вартість розмитнення? Так, наприклад, якщо зараз за розмитнення Audi A3 2006 випуску з 2,0-літровим дизельним мотором потрібно заплатити 143 500 гривень, то після введення розмитнення через "Дію" - 80 132 гривні. Якщо зараз за розмитнення електромобіля Tesla Model 3 потрібно заплатити 8 600 гривень, то за новою схемою розмитнення такої машини буде безкоштовним.

Якщо ввозитимуть автомобіль старше 5-ти років з невеликим об'ємом двигуна, гібридну машину або електрокар, то вартість розмитнення буде меншою. Вартість розмитнення буде більшою для автомобіля з дизельним двигуном великого об'єму.

Як працюватиме ця послуга у "Діє"? По-перше, потрібно буде заповнити митну декларацію (ввести VIN-код автомобіля, деякі поля підтягнуться автоматично). По-друге, сплатити митні платежі через "Дію".

По-третє, пройти митний контроль. Потрібно буде мати телефон або планшет із додатком "Дія", доступ в інтернет, цифровий паспорт, банківську картку для оплати, оригінали паспорта громадянина, документ про купівлю автомобіля, технічний паспорт, документ, що підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації. Якщо автомобіль ввозиться в Україну для іншої особи, то потрібно мати договір чи нотаріальну довіреність.

Онлайн розмитнення автомобілів займе зовсім небагато часу. Не більше ніж 10 хвилин.

Зверніть увагу, що працівники митниці матимуть право попросити пред'явити підтверджуючі документи для перевірки коректності заповнення митної декларації. Можна буде скористатися послугами перевізника (у цьому випадку декларацію заповнює власник автомобіля та обов'язково вказує дані перевізника).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому 2023 року народні депутати Верховної Ради у першому читанні розглянуть законопроект про введення розмитнення автомобілів через додаток "Дія".