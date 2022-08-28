Через війну в Україні не вистачає більше трьох тисяч шкільних автобусів
Кабмін виділив на їх придбання 753 млн грн
Кабінет Міністрів шляхом перерозподілу субвенцій виділив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Через повномасштабне російське вторгнення багато навчальних закладів були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоб забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік навчальних закладів, для яких можна закуповувати автобуси", -
В той же час, за словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, до війни шкільний автопарк налічував 7027 автобусів. Близько 500 одиниць були знищені росіянами, а понад 1,6 тис. шкільних автобусів були передані для евакуації жителів із зон активних бойових дій.
«Мінімальна потреба в автобусах на сьогодні – 3 тис. 133 одиниці. Саме тому МОН ініціювало розширення переліку закладів середньої освіти, для яких можна закупити шкільні автобуси за рахунок залишків коштів освітньої субвенції», -
За словами міністра, до переліку увійшли:
- заклади, де навчаються понад 100 учнів, шкільні автобуси яких було знищено внаслідок збройної агресії РФ або передані на державні потреби;
- заклади, що мають учнів, які потребують підвезення, оскільки школи, в яких вони навчалися раніше, зруйновані або пошкоджені.