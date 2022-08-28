Через війну в Україні не вистачає більше трьох тисяч шкільних автобусів

Кабінет Міністрів шляхом перерозподілу субвенцій виділив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Через повномасштабне російське вторгнення багато навчальних закладів були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоб забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік навчальних закладів, для яких можна закуповувати автобуси", - наголосив Шмигаль.

В той же час, за словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, до війни шкільний автопарк налічував 7027 автобусів. Близько 500 одиниць були знищені росіянами, а понад 1,6 тис. шкільних автобусів були передані для евакуації жителів із зон активних бойових дій.

«Мінімальна потреба в автобусах на сьогодні – 3 тис. 133 одиниці. Саме тому МОН ініціювало розширення переліку закладів середньої освіти, для яких можна закупити шкільні автобуси за рахунок залишків коштів освітньої субвенції», - зазначив Шкарлет.

За словами міністра, до переліку увійшли: