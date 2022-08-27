Дизайнери показали Hyundai Kona нового покоління

Компанія Hyundai планує у 2023 році почати продавати Hyundai Kona нового, другого, покоління. Дизайнери видання AutoWeek показали рендерні зображення цієї новинки.

Дизайнери показали Hyundai Kona нового покоління

Під час створення рендерних зображень Hyundai Kona другого покоління дизайнери взяли за основу шпигунські фотографії. Вони також спиралися на дизайн нових автомобілів Hyundai.

У дизайнерів вийшов цілком сучасний та красивий компактний кросовер. Сподіваємося, серійна нова Kona виглядатиме приблизно так само.

На даний момент відомо, що нова Kona, як і модель першого покоління, оснащуватиметься бензиновими двигунами та повністю електричною силовою установкою. Крім того, покупцям, як і раніше, пропонуватимуть спортивну версію N Line. Вона від стандартної версії відрізняється потужнішою силовою установкою, елементами дизайну та покращеними характеристиками.

Дизайнери показали Hyundai Kona нового покоління

В Україні зараз Hyundai Kona у базовій комплектації коштує 882 400 гривень. Вона оснащується 1,0 л бензиновим двигуном потужністю 120 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Версія з електричною силовою установкою коштує 1 338 100 гривень. Вона оснащується електромотором потужністю 136 к.с. і 395 Нм крутного моменту. Запас ходу – 305 км.

Дизайнери показали Hyundai Kona нового покоління
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив бюджетний мінівен.


Максимов Віталій, Тудей





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