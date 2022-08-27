Mitsubishi тестує пікап L200 нового покоління

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів пікап Mitsubishi L200 нового покоління. Це вже шосте покоління популярного японського пікапу.

Компанія Mitsubishi L200 випускає Mitsubishi L200 з 1978 (на деяких ринках його продають під назвами Mitsubishi Triton або Strada). Наразі покупцям пропонують п'яте покоління цієї машини (з 2015 року).

Новий L200 тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Тим не менш, зрозуміло, що він отримає помітні зміни у дизайні. Наприклад, у цього пікапа будуть нові бампери, нова радіаторна решітка, нові фари та задні ліхтарі, а на даху з'явився багажник.

У нас склалося враження, що новий L200 за своїми розмірами трохи більший, ніж модель п'ятого покоління. Це підтверджує повідомлення, які раніше з'явилися в ЗМІ, що нове покоління цього пікапа буде мати довшу колісну базу.

За чутками, новий L200 побудований на тій самій платформі, яку використовуватиме Nissan Navara нового покоління. Це означає, деякі компоненти у них будуть однаковими. Тим не менш, ці два автомобілі мають зовсім різну конструкцію.

Mitsubishi планує офіційно представити Mitsubishi L200 нового покоління у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше повідомлялося, що в Україні відновився продаж нових автомобілів Mitsubishi.