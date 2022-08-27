Mitsubishi тестує пікап L200 нового покоління

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів пікап Mitsubishi L200 нового покоління. Це вже шосте покоління популярного японського пікапу.

Mitsubishi тестує пікап L200 нового покоління

Компанія Mitsubishi L200 випускає Mitsubishi L200 з 1978 (на деяких ринках його продають під назвами Mitsubishi Triton або Strada). Наразі покупцям пропонують п'яте покоління цієї машини (з 2015 року).

Новий L200 тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Тим не менш, зрозуміло, що він отримає помітні зміни у дизайні. Наприклад, у цього пікапа будуть нові бампери, нова радіаторна решітка, нові фари та задні ліхтарі, а на даху з'явився багажник.

У нас склалося враження, що новий L200 за своїми розмірами трохи більший, ніж модель п'ятого покоління. Це підтверджує повідомлення, які раніше з'явилися в ЗМІ, що нове покоління цього пікапа буде мати довшу колісну базу.

Mitsubishi тестує пікап L200 нового покоління

За чутками, новий L200 побудований на тій самій платформі, яку використовуватиме Nissan Navara нового покоління. Це означає, деякі компоненти у них будуть однаковими. Тим не менш, ці два автомобілі мають зовсім різну конструкцію.

Mitsubishi планує офіційно представити Mitsubishi L200 нового покоління у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Mitsubishi тестує пікап L200 нового покоління

Раніше повідомлялося, що в Україні відновився продаж нових автомобілів Mitsubishi.


Максимов Віталій, Тудей





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