Вдарили гібридом по дорогому пальному: які авто найбільш популярні в Україні

На тлі нестабільності цін на пальне в Україні, все більшу популярність набирають гібридні авто. Найпопулярнішою машиною у цьому сегменті з початку 2022 року стала Toyota.

Про це пише "Авто 24", інформує Апостроф .

Лідером продажів гібридних авто з пробігом на внутрішньому ринку України виявилася Toyota, яка зайняла 36% сегменту ринку (1,2 тис. угод). З великим відривом другий рядок рейтингу зайняв автомобілі Ford (11,8%, 0,4 тис. угод), на третьому місці опинився Lexus (8,9%, 0,3 тис. угод).

Крім них до п'ятірки популярних брендів серед внутрішніх перепродажів потрапили гібридні Chevrolet (7,3%, 0,2 тис. угод) та Honda (6,9%, 0,2 тис. угод).

Що стосується моделей, то українці віддавали перевагу вживаним гібридним Toyota RAV-4 (351 шт.). На другому місці виявилася ще одна модель цього бренду - Toyota Prius (336 шт.). Третій рядок рейтингу дістався Chevrolet Volt (238 шт.).