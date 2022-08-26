Суд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобіль

Якщо йдеться про поділ рухомого майна, необов'язково визначати право власності на половину автомобіля. Можна просити про компенсацію, надаючи експертну оцінку щодо ринкової вартості транспортного засобу. Такого висновку у справі №209/3085/20 дійшла Велика палата Верховного Суду України.

У 2020 році позивачка звернулася до суду з позовом до відповідача, в якому просила визнати спільним майном подружжя автомобіль Toyota Venza та стягнути з відповідача на її користь грошову компенсацію за її частку у праві спільної сумісної власності – у сумі 292 231 грн.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Відповідач подав апеляційну скаргу. Справа зрештою потрапила до Верховного суду України.

Раніше вважалося, що суд повинен визначити ідеальні частини співвласників у неподільній речі без її реального поділу та залишити її у спільній частковій власності у разі, коли відповідач попередньо не вніс на депозитний рахунок суду кошти за частку позивача у праві спільної сумісної власності на машину.

Але тепер ВС вважає, що якщо йдеться про розподіл рухомого майна, то необов'язково визначати право власності на 1/2 автомобіля, а можна просити про компенсацію, надаючи експертний висновок щодо ринкової вартості. Суд визначає дійсну ринкову вартість та встановлює компенсацію у розмірі 1/2 від цієї вартості. Крім того, за новим принципом можна просити залишити автомобіль відповідачу та стягувати компенсацію без внесення відповідачем коштів на депозит суду.

Раніше повідомлялося, що мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ.