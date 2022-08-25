У Європі почалися продажі нової Toyota Corolla

У Великобританії почалися продажі оновленої Toyota Corolla. На Туманному Альбіоні Corolla 2023 модельного року з гібридним 1,8 л бензиновим двигуном коштує від 34 591 доларів.

У Європі почалися продажі нової Toyota Corolla

Жителі Британії можуть купити нову Toyota Corolla в чотирьох комплектаціях - Icon, Design, GR Sport та Excel. Кузов – хетчбек та Touring Sports Wagon.

У базовій комплектації Icon є великий набір обладнання та технологій. Серед них можна виділити задні датчики паркування, 16-дюймові легкосплавні колісні диски, 12,3-дюймову цифрову панель приладів, інформаційно-розважальну систему Smart Connect з 10,5-дюймовим сенсорним дисплеєм.

У Європі почалися продажі нової Toyota Corolla

Раніше були скарги на інформаційно-розважальну систему у Corolla, що вона застаріла. Тепер ця модель отримала нову мультимедійну систему, яка набагато краща, ніж у моделей попередніх років випуску.

У дорожчих комплектацій обладнання ще більше, а розмір легкосплавних колісних дисків складає 17 або 18 дюймів. Топова комплектація Excel отримала унікальні 18-дюймові легкосплавні колісні диски, адаптивні фари, спортивні шкіряні сидіння, проекційний дисплей, кілька систем активної безпеки (наприклад, моніторинг "сліпих" зон) та багато іншого.

У Європі почалися продажі нової Toyota Corolla

Нагадаємо, раніше в Інтернеті показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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