Фізичні кнопки в авто простіші в управлінні, ніж дисплеї - дослідження

Деякі водії вже давно скаржаться на сенсорні дисплеї, говорячи, що з ними складніше керувати автомобілем, ніж фізичними кнопками. Нове дослідження шведської компанії Vi Bil?gare показало, що вони, виявляється, дійсно праві.

Шведські експерти протестували 11 сучасних автомобілів із сенсорним дисплеєм інформаційно-розважальної системи та Volvo V70 2005 року випуску (див. фото вгорі), й визначили, який з них простіше в управлінні.

Водіїв просили активувати підігрів сидінь, підвищити температуру в салоні на два градуси, включити радіо та налаштувати його на певні станції, скинути бортовий комп'ютер, опустити панель підсвічування приладів на найнижчий рівень та ін.

Водію Volvo V70 2005 року випуску знадобилося всього 10 секунд, щоб виконати всі завдання. За цей час старенький Volvo V70 на швидкості 110 км/год проїхав 300 метрів.

Тільки два сучасні автомобіля теж зуміли виконати ці завдання приблизно за 10 секунд. Найгіршим виявився MG Marvel R. Його водію для активації всіх цих функцій знадобилося 44,9 секунд. За цей час MG Marvel R проїхав 1,3 км.

Але не у всіх сучасних автомобілів погані сенсорні дисплеї. Наприклад, у автомобілів Volvo C40 та Dacia Sandero вони добре справляються зі своїми завданнями. Так, для активації всіх функцій у Volvo C40 знадобилося 13,7 секунд, а у Dacia Sandero – 13,5 секунд.

Загалом виявилося, що сучасному автомобілю на активування функції потрібно 24,7 секунд. Це у 2,5 рази більше, ніж у автомобілів без сенсорних дисплеїв.

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