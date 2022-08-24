Українським водіям буде простіше виїхати до Польщі

З 1 вересня 2022 року на кордоні з Польщею відбудуться зміни у організації дорожнього руху, завдяки чому українським водіям буде простіше виїхати за кордон. Про це повідомила Державна митна служба України.

Зокрема, в рамках пілотного проекту з 1 вересня по 30 листопада 2022 року через державний кордон рух автомобілів вагою до 7,5 т проходитиме у 4 пунктах пропуску – Устилуг-Зосин, Грушів-Будомеж, Смільниця-Кросценко та Угринів-Долгобичів. Зауважте, що це невеликі пункти пропуску. Чи впораються вони з рухом легкових машин – покаже час.

Рух через державний кордон автомобілів вагою від 7,5 тонн проходитиме у пунктах пропуску Рава-Руська – Хребенне, Краківець – Корчова, Шегині – Медика та Ягодин – Дорогуск.

Очікується, що таке нововведення допоможе ліквідувати черги автомобілів на українсько-польському кордоні. Якщо це нововведення виявиться ефективним, його введуть на постійній основі.

Раніше стало відомо, що в Польщі у українських водіїв з'явиться можливість додавати посвідчення водія та техпаспорт з "Дії" в польський додаток mObywatel. Ця послуга з'явиться найближчими місяцями.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, розмитнення євроблях через мобільний додаток "Дія" технічно вже майже готове.