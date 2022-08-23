У Мережі вперше показали ескізи кросовера Skoda Vision 7S

Компанія Skoda вперше показала у Мережі ескізи свого нового концепту Skoda Vision 7S. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться вже зовсім скоро – 30 серпня 2022 року.

Skoda Vision 7S – це концепт електричного кросовера з компонуванням 2+2+2 та дитяче крісло між першим та другим рядом сидінь. Він показує новий підхід Skoda до дизайну. У такому напрямку дизайну тепер буде створювати свої нові автомобілі чеський автогігант.

Потрібно сказати, що за своїм дизайном і салоном концепт Vision 7S відрізняється від усіх кросоверів, які зараз випускає Skoda. Але при цьому він має просторий салон і місткий багажник, що завжди було відмінною особливістю чеських машин.

У салоні цього концепту знаходиться широка горизонтальна панель приладів. У режимі керування величезний центральний сенсорний дисплей розташовується вертикально. Він показує водієві всю актуальну інформацію.

Докладніша інформація про цей концепт стане відома 30 серпня, коли його офіційно представлять.

Нагадаємо, що нова мова дизайну чеського автогіганта називається "Modern Solid". Першим у такому стилі створять Skoda Superb нового покоління. Він з'явиться у продажу у 2023 році.

Раніше в мережі показали величезний вертикальний дисплей, який отримають нові автомобілі Skoda.