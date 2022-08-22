У Німеччині подорожчає проїзд у громадському транспорті з 1 вересня

Пільговий проїзд поїздами Німеччини діє до 31 серпня. Купити місячні проїзні за 9 євро мешканці німецьких міст більше не зможуть. Окрім того, вже з 1 вересня очікується зростання цін на всіх маршрутах у регіональному громадському транспорті.

За інформацією німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, який з 1 червня запровадив проїзні квитки на поїзди за спеціальним тарифом, вартість тарифів з осені зросте.

Наприклад, у Штутгарті та його околицях очікується з вересня підвищення проїзду в середньому на 4,9%, у Нюрнберзі – на 3%. У регіоні Рейн-Майн вже на 3,9% зросла вартість проїзду у липні.

Попереду зима і перевізники готуються вводити зимові тарифи. Зростання цін на електроенергію та дизельне паливо позначиться на вартості тарифів на проїзд.

Штутгартська транспортна асоціація підвищує проїзд на 4,9%. Представник компанії заявив, що зростання цін на квитки нижче за реальне зростання вартості за проїзд.

Пасажирам залишать також проїзні, щоб вони могли заощаджувати на проїзді. Асоціація транспортних компаній Німеччини запропонувала запровадити альтернативу літнім квиткам по 9 євро – квиток за 69 євро на місяць, який діятиме на всьому громадському транспорті. Ця ініціатива поки що перебуває на розгляді.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня Німеччина змінить правила перебування для українських біженців.