Трагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аварії

Трагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аварії

Жахлива аварія з пасажирським автобусом у Туреччині забрала життя 16 людей.

Автокатастрофа сталася у турецькому Газіантепі, у суботу, 20 серпня.

Як повідомляє CNN Turk, пасажирський автобус врізався в припарковану пожежну машину, автомобіль журналістів, які вели пряму трансляцію, та машину швидкої допомоги.

За даними видання, серед загиблих є працівники ЗМІ, медпрацівники та пожежники.

Також у страшній ДТП постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, на трасі Київ-Чоп біля Нагірного на Львівщині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус.

Представник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій наголосила, що в аварію потрапив автобус, який їхав із-за кордону до Києва. У ньому було 70 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п'ятеро травмованих.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимутьсяЦіни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться
У Мережі показали новий Ford EdgeУ Мережі показали новий Ford Edge
Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідуванняУкраїнські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Блок рекламы


Похожие новости
П'яний водій тролейбуса влаштував ДТП у Дніпрі, кадри: "Дружина повідомила трагічну новину"П'яний водій тролейбуса влаштував ДТП у Дніпрі, кадри: "Дружина повідомила трагічну новину"
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТППозашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТП
Вантажівка збила жінку з дитиною під Одесою: кадри та подробиці ДТПВантажівка збила жінку з дитиною під Одесою: кадри та подробиці ДТП
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місцяЛітак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
Страшна аварія забрала багато життів під Тернополем, кадри: у салоні знаходилася дитинаСтрашна аварія забрала багато життів під Тернополем, кадри: у салоні знаходилася дитина
Автобус із людьми зім'яло, як бляшанку: зростає кількість жертв важкої ДТП на трасіАвтобус із людьми зім'яло, як бляшанку: зростає кількість жертв важкої ДТП на трасі
Масштабна ДТП з маршруткою та вантажівкою у Кривому Розі, багато постраждалих: з'явилися кадри з місцяМасштабна ДТП з маршруткою та вантажівкою у Кривому Розі, багато постраждалих: з'явилися кадри з місця
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомоБіля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
Пожежа в Рені: у порту вибухнув бензовоз, є жертвиПожежа в Рені: у порту вибухнув бензовоз, є жертви
Последние новости
Подгружаем последние новости