Трагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аварії
Жахлива аварія з пасажирським автобусом у Туреччині забрала життя 16 людей.
Автокатастрофа сталася у турецькому Газіантепі, у суботу, 20 серпня.
Як
За даними видання, серед загиблих є працівники ЗМІ, медпрацівники та пожежники.
Також у страшній ДТП постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше ми писали, на трасі Київ-Чоп біля Нагірного на Львівщині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус.
Представник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій наголосила, що в аварію потрапив автобус, який їхав із-за кордону до Києва. У ньому було 70 пасажирів.
За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п'ятеро травмованих.