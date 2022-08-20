Трагедія з пасажирським автобусом, 16 жертв та 22 постраждалих: кадри аварії

Жахлива аварія з пасажирським автобусом у Туреччині забрала життя 16 людей.

Автокатастрофа сталася у турецькому Газіантепі, у суботу, 20 серпня.

Як повідомляє CNN Turk, пасажирський автобус врізався в припарковану пожежну машину, автомобіль журналістів, які вели пряму трансляцію, та машину швидкої допомоги.

За даними видання, серед загиблих є працівники ЗМІ, медпрацівники та пожежники.

Також у страшній ДТП постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, на трасі Київ-Чоп біля Нагірного на Львівщині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус.

Представник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій наголосила, що в аварію потрапив автобус, який їхав із-за кордону до Києва. У ньому було 70 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п'ятеро травмованих.