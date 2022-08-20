Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу

Експерти німецького автомобільного клубу ADAC у дослідному центрі в Мюнхені розібрали електромобіль Tesla Model S, який за 9 років проїхав 1,6 млн км, та розповіли про його технічний стан. На YouTube-каналі Car Maniac показали відповідний відеозвіт.

Цю Tesla Model S купили приблизно 9 років тому. З того часу вона проїхала 1 634 418 кілометрів. Під дослідження. зокрема, потрапила Model S 2013 року випуску.

Звичайно, жоден автомобіль, тим більше електромобіль, не проїде 1,6 млн кілометрів без поломок. Були вони й у цієї Тесли. Тим не менш, Tesla Model S 2013 знаходиться в непоганому стані і ще, зважаючи на все, зможе проїхати досить багато кілометрів. Відчувається, що час для цього електромобіля не пройшов безвісти, але серйозних пошкоджень немає.

Після 900 000 км пробігу автомобіль отримав нові амортизатори. Вони після 700 000 км пробігу досі непогано тримаються. Також довелося ремонтувати передній міст.

За 1,6 млн пробігу ця Tesla Model S змінила три акумулятори. Третій акумулятор вже проїхав 400 000 км. Потрібно відзначити, що це вживана батарея і невідомо, скільки вона працювала до її встановлення на цей електрокар.

У 2013 році нова Model S на одній підзарядці батареї проїжджала 443 км. Зараз – 347 км.

Нагадаємо, раніше експерти назвали електромобілі, якими найбільше задоволені водії.