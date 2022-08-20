Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу

Експерти німецького автомобільного клубу ADAC у дослідному центрі в Мюнхені розібрали електромобіль Tesla Model S, який за 9 років проїхав 1,6 млн км, та розповіли про його технічний стан. На YouTube-каналі Car Maniac показали відповідний відеозвіт.

Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу

Цю Tesla Model S купили приблизно 9 років тому. З того часу вона проїхала 1 634 418 кілометрів. Під дослідження. зокрема, потрапила Model S 2013 року випуску.

Звичайно, жоден автомобіль, тим більше електромобіль, не проїде 1,6 млн кілометрів без поломок. Були вони й у цієї Тесли. Тим не менш, Tesla Model S 2013 знаходиться в непоганому стані і ще, зважаючи на все, зможе проїхати досить багато кілометрів. Відчувається, що час для цього електромобіля не пройшов безвісти, але серйозних пошкоджень немає.

Після 900 000 км пробігу автомобіль отримав нові амортизатори. Вони після 700 000 км пробігу досі непогано тримаються. Також довелося ремонтувати передній міст.

За 1,6 млн пробігу ця Tesla Model S змінила три акумулятори. Третій акумулятор вже проїхав 400 000 км. Потрібно відзначити, що це вживана батарея і невідомо, скільки вона працювала до її встановлення на цей електрокар.

У 2013 році нова Model S на одній підзарядці батареї проїжджала 443 км. Зараз – 347 км.

Нагадаємо, раніше експерти назвали електромобілі, якими найбільше задоволені водії.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимутьсяЦіни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться
У Мережі показали новий Ford EdgeУ Мережі показали новий Ford Edge
Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідуванняУкраїнські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт розповів, скільки коштуватиме бензин після введення акцизуЕксперт розповів, скільки коштуватиме бензин після введення акцизу
Введення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експертВведення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експерт
Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідуванняУкраїнські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
Зупинка транспорту під час тривог: київська влада пішла далі й вже обирає місця для встановлення бетонних зупинок-укриттівЗупинка транспорту під час тривог: київська влада пішла далі й вже обирає місця для встановлення бетонних зупинок-укриттів
Експерти попередили, що в Україні можуть подорожчати б/в автомобілі
Експерти попередили про можливий дефіцит дешевих б/в авто
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобіліЕксперти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі
Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціниПісля підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни
Украинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газУкраинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газ
Последние новости
Подгружаем последние новости