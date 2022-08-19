На треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class Coupe

Компанія Mercedes-Benz почала тестувати новий Mercedes-Benz CLE-Class Coupe, який планують офіційно представити наприкінці 2022 року. Фотошпигуни помітили цю новинку на треку Нюрбургрінг.

На треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class Coupe

Mercedes-Benz CLE-Class Coupe тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Проте зрозуміло, що ця спортивна модель отримала овальну радіаторну решітку з вузькими фарами, розташованими під кутом з кожного боку автомобіля. Лінії даху плавні, вигнуті, з дуже короткою задньою частиною.

CLE-Class побудований на платформі MRA-2, яка є основою для нового C-Class. Це означає, що ці моделі можуть мати однакові силові установки. Не виключено, що покупцям запропонують також версію з електрифікованим турбомотором 2,0 л від нового AMG C63. Потужність такого двигуна складає 670 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

На треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class Coupe

Mercedes-Benz CLE-Class Coupe може запозичити технології седана CLE-Class. Це означає, що він може отримати два великі дисплеї для панелі приладів та інформаційно-розважальної системи.

Коли відбудеться презентація нового CLE-Class - Mercedes-Benz ще не повідомив. Передбачається, що це станеться наприкінці 2022 року. У продажу ця модель з'явиться у першій половині 2023 року.

На треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class Coupe

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн кросоверів та мінівенів.


Максимов Віталій, Тудей





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