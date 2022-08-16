Експерт розповів, скільки коштуватиме бензин після введення акцизу

В Україні бензин А-95 після повернення акцизу на пальне, як пропонує Кабмін, коштуватиме 50-52 гривні за один літр, а дизельне паливо - 51-53 гривні за літр. Такий прогноз зробив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, зараз в Україні є передумови зниження цін на паливо у розмірі 3-4 грн/літр. Якщо запровадять уніфікований акциз на автомобільне паливо у розмірі 100 євро на 1000 літрів, то він нівелює тенденцію до зниження, внаслідок чого ціни залишаться на сьогоднішньому рівні.

До того ж, після введення акцизу не підвищуватиметься вартість автогазу. Його ціна стабілізується на позначці 27-28 гривень за літр. Куюн упевнений, що ефективність використання автогазу повністю збережеться.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає введення єдиного акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ (до війни акциз на паливо був різний). У пояснювальній записці йдеться про те, що гроші від цього податку спрямують на ремонт та будівництво доріг, оскільки багато з них пошкоджено під час війни.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що акциз на паливо, скасований, до речі, у березні 2022 року, можуть знову запровадити з 1 вересня або з 1 жовтня 2022 року. Це залежатиме від того, наскільки швидко народні депутати Верховної Ради затвердять відповідний законопроект.

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