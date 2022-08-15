На треку Нюрбургрінг помітили оновлений BMW X5 M

Фотошпигуни помітили під час тестів на треку Нюрбургрінг оновлений BMW X5 M. Він отримає модернізовану підвіску та нові режими водіння.

У BMW X5 другого покоління спортивна версія M з'явилася у 2009 році. Це один із найкращих спортивних кросоверів, які є у продажу.

Судячи з шпигунських фотографій, оновлений X5 M отримає зміни у передній та задній частині. У нього, зокрема, буде нова решітка радіатора, нові фари (вони виконані в стилі фар нового BMW 7 Series і електричного позашляховика BMW iX), нові задні ліхтарі та інше. На тестовому автомобілі встановлені 22-дюймові колісні легкосплавні диски з шинами Michelin Pilot Sport 4S.

У салоні ми помітили нову інформаційно-розважальну систему iDrive 8, як у моделей iX і i7. В неї входить 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 14,9-дюймовий сенсорний дисплей. Серед функцій цієї системи – навігація з доповненою реальністю та оновлене керування голосом.

Очікується, що у оновленого BMW X5 буде модернізована підвіска та більше режимів водіння. Під капотом знаходиться 4,4 л двигун V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 616 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Буде й потужніша версія на 626 к.с.

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