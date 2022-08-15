Harley-Davidson випустила стильні мотоцикли з військовим дизайном: фото та характеристики

Американський виробник легендарних мотоциклів Harley-Davidson випустив нові версії мотоциклів з військовим дизайном.

Про це повідомляє Аuto.ria, інформує Апостроф.

Йдеться про дві спеціальні версії мотоциклів Harley-Davidson Pan America 1250 Special GI (GI означає General Issue або "Урядові потреби") та Tri Glide Ultra GI у військовому стилі.

Спецверсії GI Enthusiast Collection відрізняються від звичайних моделей марки переважно зовнішнім дизайном, фарбою металік кольору "хакі" та військовою символікою.


Pan America 1250 Special GI має двигун Revolution Max 1250 V-twin, який видає 150 кінських сил і 127 Нм крутного моменту з робочого об’єму 1,25 тисячі кубічних сантиметрів.

Трайк Tri Glide Ultra GI має двигун Milwaukee-Eight 114 з подвійним охолодженням об’ємом 1868 кубічних сантиметрів. Його показники - 93 кінських сил при 5020 обертів за хвилину і 164 Нм крутного моменту за 3250 обертів.

Ціна Pan America 1250 Special GI - 20 799 доларів, вартість трайка Tri Glide Ultra GI - 38 099 доларів.

Компанія з Мілуокі почала випускати техніку для військових ще в часи Першої світової війни 1917 року, запропонувавши армії свій J-series Flathead V-twin об’ємом 1000 кубічних сантиметрів на 15 кінських сил. У Другу світову виробляли для збройних сил США тисячі мотоциклів з 740-кубовим V-подібним двигуном.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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