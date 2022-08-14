Вже менше 27 гривень за літр газу: паливо для авто з ГБО продовжує дешевшати

Відсутність державного регулювання дається взнаки. Середня ціна на автогаз в Україні знизилася до 27 гривень за літр.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 5 по 12 серпня) у мережах АЗС знизилася на 1,27 грн/л – до 26,99 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Auto24.

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,30 грн/л і 1,03 грн/л, до 27,19 і 27,46 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 серпня, грн/л:





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