2022-08-12
Ferrari Майка Тайсона піде з молотка за шалені гроші: як виглядає культове авто
Автомобіль Ferrari F50, який раніше належав чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Майку Тайсону, виставили на аукціон - за нього пропонують до 5 мільйонів доларів.
Про це повідомляє CarScoops.
Аукціон Gooding & Company пройде у Пеббл-Біч (штат Каліфорнія) з 19 по 20 серпня. Ця модель авто була випущена в 1996 році і має шасі 104220. Він пофарбований у відтінок Rosso Corsa і продається зі знімним жорстким дахом, комплектами інструментів, ламп і накачування шин, шкіряним буклетом з інструкціями, інструкцією з експлуатації,
Машина має пробіг 6193 миль (9966 км) на годину.
Євген Устименко, Апостроф