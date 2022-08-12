Ferrari Майка Тайсона піде з молотка за шалені гроші: як виглядає культове авто

Автомобіль Ferrari F50, який раніше належав чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Майку Тайсону, виставили на аукціон - за нього пропонують до 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CarScoops.

Аукціон Gooding & Company пройде у Пеббл-Біч (штат Каліфорнія) з 19 по 20 серпня. Ця модель авто була випущена в 1996 році і має шасі 104220. Він пофарбований у відтінок Rosso Corsa і продається зі знімним жорстким дахом, комплектами інструментів, ламп і накачування шин, шкіряним буклетом з інструкціями, інструкцією з експлуатації,

Машина має пробіг 6193 миль (9966 км) на годину.


Євген Устименко, Апостроф





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