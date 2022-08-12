Пільгове розмитнення євроблях: депутати планують повернення, але не для всіх громадян

Зареєстровано два законопроєкти, що вводять пільги для учасників бойових дій та постраждалих від війни, інформує ZN.ua.

Пільгове розмитнення євроблях: депутати планують повернення, але не для всіх громадян

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, а саме №7652 та №7653, якими пропонується залишити звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком та мита операцій з ввезення автомобілів для деяких громадян.

Даними законопроєктами пропонується звільнити від ввізного мита, а також оподаткування ПДВ і акцизним податком імпорту:

  • учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ або, у випадку їх загибелі, одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  • фізособами – власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ та зняті з обліку в установленому порядку;
  • особами з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

Звільнення не застосовуватиметься:

  • до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території державиокупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.
  • до транспортних засобів, середня ринкова вартість яких становить понад 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Транспортний засіб, який був звільнений від оподаткування та мита, не може бути відчужений та/або переданий у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації. У випадку відчуження такого транспортного засобу протягом трьох років з моменту державної реєстрації транспортного засобу, та/або передачі у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам:

  • сума несплачених податків підлягає сплаті за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні транспортного засобу на митну територію України;
  • сума несплаченого мита підлягає сплаті за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні транспортного засобу на митну територію України.


Олена Середа, ZN.ua





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