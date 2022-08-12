Пільгове розмитнення євроблях: депутати планують повернення, але не для всіх громадян

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, а саме №7652 та №7653 , якими пропонується залишити звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком та мита операцій з ввезення автомобілів для деяких громадян.

Даними законопроєктами пропонується звільнити від ввізного мита, а також оподаткування ПДВ і акцизним податком імпорту:

учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ або, у випадку їх загибелі, одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення;

або, у випадку їх загибелі, одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення; фізособами – власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ та зняті з обліку в установленому порядку;

та зняті з обліку в установленому порядку; особами з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ .

Звільнення не застосовуватиметься:

до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території державиокупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

до транспортних засобів, середня ринкова вартість яких становить понад 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Транспортний засіб, який був звільнений від оподаткування та мита, не може бути відчужений та/або переданий у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації. У випадку відчуження такого транспортного засобу протягом трьох років з моменту державної реєстрації транспортного засобу, та/або передачі у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам: